"Яндекс" нашел в России села Ыба, Первый Содом и Усадьба Жадины

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Сервис "Яндекс. Карты" рассказал о населенных пунктах с самыми необычными, короткими, длинными и популярными названиями. Всего он насчитал в России 160 тысяч населенных пунктов.

На карте России можно найти села Ыба, Усадьбу Жадины и Первый Содом. Также в стране есть населенные пункты с названиями Чилино, Демонята, Личка, Новый Карапуз, Малый Ужин, Выдра, Омар, Злоба, Суета и Страдань.

Самое длинное название без пробелов отмечено у села Кременчуг-Константиновское (25 букв). Лидером среди длинных слитных наименований стало село Верхненовокутлумбетьево. Наряду с ним отмечается селение Старокозьмодемьяновское. В названиях обоих населенных пунктов содержится по 23 буквы.

Самыми короткими наименованиями "Яндекс" признал Ян и Яр. Населенных пунктов с такими названиями на карте России 11. Чаще всего среди городов, сел и деревень страны встречаются названия Александровка, Ивановка и Михайловка.

Кроме того, авторы исследования установили, что в России есть населенные пункты на любую букву алфавита, кроме твердого и мягкого знаков.

Ранее "Яндекс" выяснил, какие вопросы о родителях интересуют детей. Чаще всего несовершеннолетние хотят узнать, что подарить родителям, какое аниме можно с ними посмотреть и как уговорить взрослых купить собаку.