Пункты вакцинации от COVID-19 в РФ добавили на "Google Карты"

12:13
Фото: google.maps
Информация о шести тысячах стационарных и мобильных пунктах вакцинации от COVID-19 по всей России стала доступна на "Google Картах". Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Google.
Чтобы найти ближайшие пункты вакцинации, достаточно ввести запрос в поисковую строку, например "вакцинация рядом" или "прививка". В карточке каждого пункта указана информация с полным названием, точным адресом, телефоном, сайтом и временем работы пункта. Также пользователи могут узнать о предоставлении дополнительных услуг. Это могут быть анализы на COVID-19 или на наличие антител к инфекции.
Там же указаны ссылки на портал госуслуг, где можно записаться на прием, и на стопкоронавирус.рф с официальной и проверенной информацией о заболевании.
Проект реализует Google при поддержке Минздрава РФ, Росздравнадзора и АНО "Диалог Регионы".
В компании рассказали, что в 2020 году на платформах YouTube, Google Play и Google заблокировали свыше 99 миллионов материалов, содержащих недостоверную информацию о COVID-19.
В апреле при поддержке Минздрава информация о местоположении пунктов вакцинации от коронавируса в России появилась на "Яндекс Картах".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что мощности центров вакцинации в Москве рассчитаны на 150–160 тысяч человек в сутки. По его словам, власти города были готовы к тому, что вакцинация первым и вторым компонентом сойдется в пике.
Москвичам рассказали, где можно пройти ревакцинацию от COVID-19
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