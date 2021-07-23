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Технологии

12:13

Пункты вакцинации от COVID-19 в РФ добавили на "Google Карты"

медицина технологии

Фото: google.maps

Информация о шести тысячах стационарных и мобильных пунктах вакцинации от COVID-19 по всей России стала доступна на "Google Картах". Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Google.

Чтобы найти ближайшие пункты вакцинации, достаточно ввести запрос в поисковую строку, например "вакцинация рядом" или "прививка". В карточке каждого пункта указана информация с полным названием, точным адресом, телефоном, сайтом и временем работы пункта. Также пользователи могут узнать о предоставлении дополнительных услуг. Это могут быть анализы на COVID-19 или на наличие антител к инфекции.

Там же указаны ссылки на портал госуслуг, где можно записаться на прием, и на стопкоронавирус.рф с официальной и проверенной информацией о заболевании.

Проект реализует Google при поддержке Минздрава РФ, Росздравнадзора и АНО "Диалог Регионы".

В компании рассказали, что в 2020 году на платформах YouTube, Google Play и Google заблокировали свыше 99 миллионов материалов, содержащих недостоверную информацию о COVID-19.

В апреле при поддержке Минздрава информация о местоположении пунктов вакцинации от коронавируса в России появилась на "Яндекс Картах".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что мощности центров вакцинации в Москве рассчитаны на 150–160 тысяч человек в сутки. По его словам, власти города были готовы к тому, что вакцинация первым и вторым компонентом сойдется в пике.

Москвичам рассказали, где можно пройти ревакцинацию от COVID-19

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