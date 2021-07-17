Бери и делай: как в разных странах мотивируют вакцинироваться от коронавируса

Вакцинация в мире идет разными темпами, и власти стараются делать все, чтобы замотивировать граждан сделать прививку. В ход идут уже почти любые методы: от начисления миль до билетов на футбол и до розыгрыша коров.



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США

Лучшая мотивация – это деньги. Так решили в Соединенных Штатах и организовали лотереи. В Нью-Йорке каждый, кто привился, может выиграть до 5 миллионов долларов, в Огайо – 1 миллион, а в Мэриленде – до 400 тысяч долларов. Также вакцинированным американцам раздают билеты на футбол и бейсбол, подарочные карты в магазины и дают несколько дней оплачиваемого отпуска (зависит от штата).

Программу по ускорению вакцинации в Штатах поддержали и приложения для знакомств. Привитым пользователям дают временный доступ к платным функциям.

Авиакомпания American Airlines выплачивает каждому из своих привитых сотрудников по 50 долларов и дает дополнительный выходной.

Таиланд

В одном из северных регионов Таиланда вакцинированные граждане участвуют в розыгрыше коров. Начиная с июня этого года каждую неделю одному самому удачливому привитому тайцу вручают корову. По данным местных СМИ, акция сработала, количество желающих привиться после объявления розыгрыша возросло от сотни до нескольких тысяч.



Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Польша

По примеру Соединенных Штатов поступила и Польша: тоже объявила лотерею. Начиная с 1 июля каждый вакцинированный гражданин получает шанс выиграть 100 тысяч злотых (это почти 2 миллиона рублей). Лотерея проводится каждый месяц, при этом раз в неделю можно поучаствовать в розыгрыше 50 тысяч злотых, а каждый двухтысячный привившийся поляк гарантированно получит 500 злотых. Помимо денег, в лотерее есть шанс выиграть электросамокат и другие призы.

Монголия

Монголия тоже решила мотивировать своих граждан деньгами: за полную вакцинацию каждый гражданин получает 50 000 тугриков (примерно 1 200–1 300 рублей).



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия

В России, в частности в Москве, методы мотивации граждан весьма разнообразны. Для граждан старше 60 лет работает программа "Миллион призов", где можно после первой прививки получить бонусную карту на 1 000 рублей или промокод на ту же сумму, деньги можно потратить в магазинах, ресторанах и аптеках партнеров программы.

Те, кто привился в пункте вакцинации в "Москва-Сити", получат бесплатный билет на смотровую площадку Panorama360. Каждый день раздают 200 билетов, получить которые можно сразу же после второй прививки, предъявив сертификат о вакцинации, а воспользоваться билетом – в любое удобное время.

Авиакомпания "Аэрофлот" приготовила для своих постоянных клиентов – участников программы "Аэрофлот бонус" – еще один сюрприз: 10 тысяч миль на бонусный счет каждому прошедшему полную вакцинацию. Акция продлится до конца декабря этого года или же до того момента, пока не закончится лимит – 100 миллионов миль. Сотрудники компании участвовать в акции по правилам не могут, но для них руководство приготовило другой бонус – один оплачиваемый выходной после полной вакцинации.

