Видео о России стали одними из самых популярных в TikTok

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Фото: depositphotos/tbtb
Россия вошла в тройку стран, которые набирают больше всего просмотров в TikTok, сообщает портал Travel Daily News.
Соцсеть стала востребованным местом для поиска интересных локаций и планирования путешествий. Так, на площадку загружено уже почти 50 миллиардов видео с хештегом #travel.
Первое место по популярности занимают ролики о Японии: их в сумме посмотрели 461 миллион раз. В них в основном рассказывается о местном этикете, а также о времени, в которое лучше всего посещать страну, чтобы застать цветение сакуры.
Затем идет Россия: пользователей интересуют самые красивые места страны, а также информация об экстремально холодных зимах. Замыкает тройку Мексика, видео в основном посвящены различным пляжам.
Помимо перечисленных стран, в топ попали девять азиатских государств, в частности КНР, Вьетнам и Таиланд. А в числе наиболее популярных городов, видео с которыми больше всего просматривают в TikTok, – Нью-Йорк, Сеул, Дубай, а также Джакарта, Хошимин и Париж.
Ранее факультет TikTok открылся в Киевском национальном университете культуры и искусств (КНУКиИ). Идейным вдохновителем его создания стал ректор вуза, а также украинский тиктокер Михаил Поплавский, по словам которого соцсеть стала настоящим медиафеноменом. В вузе отметили востребованность нового образовательного направления.
Первый в мире факультет TikTok открыли в Киевском университете культуры
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