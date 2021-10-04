Собянин увеличил срок рассрочки на приобретаемое предпринимателями имущество

18:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин увеличил срок рассрочки на имущество, которое приобретают предприниматели. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Срок рассрочки оплаты имущества, которое приобретают субъекты малого и среднего предпринимательства в Москве, увеличился с пяти до семи лет.
Ранее Собянин утвердил новую памятную дату – День Московского народного ополчения (1941 год) – 11 октября.
Московское народное ополчение было сформировано в начале Великой Отечественной войны. При попытке прорыва из Вяземского котла 11 октября того же года погибла почти половина вооруженного формирования.
Собянин открыл движение по транспортной связке СВХ и СЗХ
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