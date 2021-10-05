Собянин утвердил проект благоустройства территории у двух станций МЦД-2

14:12
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект благоустройства территории у станций Стрешнево и Щукинская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом по итогам заседания президиума правительства города сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям Стрешнево и Щукинская МЦД-2 – участок от станции Красный Балтиец до улицы Свободы площадью 71,69 гектара. Постановление по данному вопросу подписал мэр", – уточняется в сообщении.
Станции Стрешнево и Щукинская расположены в северо-западной части Москвы (между станциями Красный Балтиец и Тушинская). Станция Щукинская, открытая 25 июня 2021 года, стала удобным транспортным узлом между МЦД-2 и Таганско-Краснопресненской линией метро.
Проект благоустройства предполагает строительство нового пешеходного перехода через пути МЦД-2 вблизи пересечения с Волоколамским шоссе, обеспечивающего удобную связь между жилыми кварталами и парком "Покровское-Стрешнево".
Кроме того, в рамках благоустройства планируют провести реконструкцию уже существующего пешеходного перехода через пути МЦД-2, расположенного в районе дома 2 во Врачебном проезде.
Также на улицах Маршала Василевского, Новощукинской, Авиационной, Щукинской, Академика Курчатова и в 1-м Войковском проезде обустроят велодорожки.
Рядом со станциями Стрешнево и Щукинская планируют организовать стоянки для такси, парковки для велосипедов и автомобилей.
Отмечается, что благоустройство территории, прилегающей к упомянутым станциям, является частью проекта развития МЦД-2 "Курско-Рижский".
Ранее Собянин утвердил проект благоустройства территории около станций первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) Долгопрудная, Новодачная и Марк. Общая площадь благоустройства составит 30,27 гектара.
Собянин утвердил проект реконструкции 4 пешеходных переходов через Новодачное шоссе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: