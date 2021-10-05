Собянин утвердил проект благоустройства территории у двух станций МЦД-2

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект благоустройства территории у станций Стрешнево и Щукинская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом по итогам заседания президиума правительства города сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям Стрешнево и Щукинская МЦД-2 – участок от станции Красный Балтиец до улицы Свободы площадью 71,69 гектара. Постановление по данному вопросу подписал мэр", – уточняется в сообщении.

Станции Стрешнево и Щукинская расположены в северо-западной части Москвы (между станциями Красный Балтиец и Тушинская). Станция Щукинская, открытая 25 июня 2021 года, стала удобным транспортным узлом между МЦД-2 и Таганско-Краснопресненской линией метро.

Проект благоустройства предполагает строительство нового пешеходного перехода через пути МЦД-2 вблизи пересечения с Волоколамским шоссе, обеспечивающего удобную связь между жилыми кварталами и парком "Покровское-Стрешнево".

Кроме того, в рамках благоустройства планируют провести реконструкцию уже существующего пешеходного перехода через пути МЦД-2, расположенного в районе дома 2 во Врачебном проезде.

Также на улицах Маршала Василевского, Новощукинской, Авиационной, Щукинской, Академика Курчатова и в 1-м Войковском проезде обустроят велодорожки.

Рядом со станциями Стрешнево и Щукинская планируют организовать стоянки для такси, парковки для велосипедов и автомобилей.

Отмечается, что благоустройство территории, прилегающей к упомянутым станциям, является частью проекта развития МЦД-2 "Курско-Рижский".

Ранее Собянин утвердил проект благоустройства территории около станций первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) Долгопрудная, Новодачная и Марк. Общая площадь благоустройства составит 30,27 гектара.

