Собянин утвердил проект реконструкции 4 пешеходных переходов через Новодачное шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Территорию около станций первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) Долгопрудная, Новодачная и Марк благоустроят. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Как уточняется, общая площадь благоустройства составит 30,27 гектара.

В пресс-службе пояснили, что станции Долгопрудная, Новодачная и Марк МЦД-1 расположены в северной части столицы вдоль Новодачного шоссе – между железнодорожными станциями Водники и Лианозово.

Проект благоустройства предусматривает продление трех существующих пешеходных переходов через Новодачное шоссе с интеграцией в конкорсы станций. Еще один переход через Новодачное шоссе планируют возвести около пересечения с Проектируемым проездом № 1219.

Ранее сообщалось, что на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) заработал пригородный вокзал. Апрелевка стала шестой станцией на Киевском направлении Московской железной дороги с 2020 года, построенной по стандартам московского транспорта.

