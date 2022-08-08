Розовый дом построят на территории бывшего завода ЗИЛ

14:09
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фасады жилого дома на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ-Юг облицуют алюминиевыми панелями нежно-розового перламутрового цвета. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
"Дом будет иметь интересную архитектонику, оптическая игра будет дополнена разной углубленностью оконных проемов и визуальным членением вертикалей здания. <...> На уровне седьмого этажа планируется создание небольшого "зеленого" островка – зоны отдыха для жильцов", – заявил главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Дом площадью около 32 тысяч квадратных метров построят по адресу улица Автозаводская, владение 23/65, в районе Даниловском. В ведомстве добавили, что комплекс будет представлять собой две башни, объединенные Г-образной частью на уровне седьмого этажа, которая образует открытую террасу.
"Сергей Собянин пристально следит за развитием территорий бывших промзон, и мы стараемся неизменно повышать качество новых объектов", – добавил Кузнецов.
Ранее в пресс-службе Москомархитектуры сообщили, что парки спорта "Яуза" и "Сад будущего" в районе Ростокино на северо-востоке Москвы объединят двумя велопешеходными мостами протяженностью 20 и 25 метров.
В пресс-службе уточнили, что благодаря реализации проекта будет решена проблема связности парковых территорий и затрудненного пешеходного движения. По словам главы ведомства Юлианы Княжевской, на территориях парков появятся тротуары, беговые и велосипедные зоны. Кроме того, для посетителей установят указатели и парковки для велосипедов.
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