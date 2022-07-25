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Мэр Москвы

14:44

Собянин: проект реновации территории промзоны ЗИЛ реализован почти на треть

мэр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин заявил, что проект реновации бывшей промзоны ЗИЛ в столице реализован почти на треть.

"На территории бывшей промзоны ЗИЛ реализуется, наверное, один из крупнейших проектов реновации промзон в мире. Будет построено 6,6 миллиона квадратных метров, половина из них жилья, половина – не жилья", – передает ТАСС его слова.

В этом районе будут проживать дополнительно около 90 тысяч жителей. Будут созданы новые рабочие места. И уже к концу года будет построено около 2 миллионов квадратных метров, уточнил он.

Ранее Собянин рассказал о работе по согласованию проектов комплексного развития территорий бывших промзон в Москве. По его словам, в этом году уже одобрили проекты на 46 заброшенных территориях. Собянин напомнил, что проект "Индустриальные кварталы" подразумевает вложения в экономику Москвы и создание новых рабочих мест.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит столице получить порядка 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций – семь триллионов рублей, в то время как в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

Как отметил мэра столицы, в 2022 году городские власти договорились о редевелопменте заброшенной стройки в Тропарево-Никулине и на промышленной территории Братцево. Городские операторы примут участие в реорганизации участков промзон Южный порт и Зюзино.

Участок в Тимирязевском районе обновят по программе "Индустриальные кварталы"

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