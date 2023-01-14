В Москве реорганизуют неэффективно используемый участок в Красносельском тупике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Неэффективно используемый земельный участок в Красносельском тупике реорганизуют в рамках программы комплексного развития городских территорий, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На участке площадью 0,36 гектара планируется построить спортивные объекты, в том числе расширить площадку для расположенной рядом общеобразовательной Пушкинской школы № 1500. Площадь сооружений составит 2,5 тысячи квадратных метров", – заявил он.

По словам Ефимова, реализация проекта позволит создать для местных жителей комфортные условия для занятия спортом. Осуществить реорганизацию сможет собственник данной территории, городской оператор или инвестор, которого определят на торгах. В двух последних случаях собственник получит компенсацию в размере рыночной стоимости участка.

"Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону Октябрьское Поле. Всего сейчас заключено 10 соглашений с инвесторами", – пояснили в мэрии.

Ранее Ефимов сообщил, что в районе Аэропорт реорганизуют неэффективно используемый участок между 1-м Амбулаторным проездом и Часовой улицей. По его словам, вложения в реализацию проекта составят порядка 2,8 миллиарда рублей.

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