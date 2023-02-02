Участок в Северном районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Участок на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе в Северном районе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В ходе комплексного развития вместо него на площадке появятся общественно-деловые и спортивные пространства, а также технопарк, где смогут работать около 2,9 тысячи человек", – пояснил он.

Сумма инвестиций в проект оценивается в 12,1 миллиарда рублей. Ежегодный доход в бюджет Москвы от эксплуатации новой застройки составит более 940 миллионов рублей.

В настоящее время на земельном участке располагается долгострой, возведение которого должны были завершить в 2013 году. Оператора реорганизации планируют привлечь по результатам торгов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на участке могут появиться научно-производственные здания, общественно-деловая застройка, а также недвижимость спортивного типа общей площадью 146,3 тысячи квадратных метров.



Ранее Сергей Собянин сообщил о решении реорганизовать участок бывшей промзоны Южное Очаково. Комплексная застройка нового участка даст москвичам более 2,1 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проект составят 8,28 миллиарда рублей.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!