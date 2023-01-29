Территории в районе платформы Новогиреево в Москве реорганизуют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве реорганизуют территории, расположенные на Кетчерской улице в районе железнодорожной платформы Новогиреево. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"По проекту комплексного развития здесь появятся общественно-деловые объекты и технопарки, куда смогут трудоустроиться около шести тысяч человек", – рассказал вице-мэр.

Суммарная площадь территорий, на которых пройдут работы, составит 19 гектаров. В их реорганизацию будет вложено порядка 58 миллиардов рублей, а бюджетный эффект от проекта составит 2,3 миллиарда рублей в год.

Сейчас там находятся автобазы, стоянка грузовиков, автосервис, гаражи и автомойка. Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, на их месте планируется возвести общественные и деловые здания суммарной площадью 300 тысяч квадратных метров.

В частности, на указанных территориях появятся два технопарка, а также центр обработки данных. Кроме того, там построят многофункциональный общественный центр, административные здания, кафе и магазины.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Перово реорганизуют участок бывшей промзоны Соколиная Гора. Там возведут общественно-деловые и спортивные пространства, а также коммунальный объект. Это позволит создать в городе по меньшей мере семь тысяч новых рабочих мест.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!