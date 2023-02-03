В Москве реорганизуют участок бывшей промзоны в Котловке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице будет реорганизован участок бывшей промзоны Черемушки в районе Котловка.

"В ходе комплексного развития на территории бывшей промзоны Черемушки общей площадью более трех гектаров построят современный квартал с жилыми домами и социальными объектами. В результате в районе Котловка появится 270 новых рабочих мест", – рассказал специалист.

Вице-мэр уточнил, что ежегодный бюджетный эффект от новой территории оценивается более чем в 90 миллионов рублей. Вложения на реорганизацию составят примерно 10 миллиардов рублей.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участке появится 95,5 тысячи квадратных метров современной жилой застройки, которую передадут на нужды программы реновации. В настоящее время в промзоне находятся гаражи и складские помещения.

"В районе Котловка на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской рядом с жилыми домами планируется построить около трех тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, включая детский сад для 150 воспитанников и объект коммунального назначения", – добавил Гаман.

В новом квартале также оборудуют парковку для транспорта и пешеходную зону.

Программа комплексного развития территорий стартовала в 2020 году с заключением первого договора о преобразовании производственной зоны Октябрьское Поле. В настоящий момент заключены уже 10 аналогичных соглашений с инвесторами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет втрое. Эта программа, подчеркнул градоначальник, направлена на сбалансирование экономики и дополнительное развитие столичных районов.

Собянин: комплексное развитие территорий даст стимул развитию городских районов

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