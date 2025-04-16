"Улицы московские": Большая Лубянка

Большая Лубянка – одна из старейших улиц Москвы. В разное время она была местом проживания переселенцев из Великого Новгорода, аристократов, писателей, политиков и представителей страховых обществ.

После какого происшествия революционер Феликс Дзержинский получил прозвище "Железный"? В чем заключается тайна происхождения руководителя СССР Юрия Андропова? И почему именно на Лубянке сто лет назад обсуждали возможность полета на Марс?

Об этом – в программе "Улицы московские".