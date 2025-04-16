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Новости

Новости

16 апреля, 15:50

Город

"Улицы московские": Большая Лубянка

"Улицы московские": Большая Лубянка

В центрах "Московского долголетия" появились новые направления

Фестиваль "Пасхальный дар" стартует в Москве 19 апреля

"Мой район. Новости": 400 лип и вязов высадят на Ленинском проспекте в Москве

"Мой район. Новости": силовые тренажеры установят в парке "Дубрава"

В Москве 117 объектов получат архитектурно-художественную подсветку в 2025 году

Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" пройдет с 19 по 30 апреля

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на Волоколамском шоссе

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 апреля

Большая Лубянка – одна из старейших улиц Москвы. В разное время она была местом проживания переселенцев из Великого Новгорода, аристократов, писателей, политиков и представителей страховых обществ.

После какого происшествия революционер Феликс Дзержинский получил прозвище "Железный"? В чем заключается тайна происхождения руководителя СССР Юрия Андропова? И почему именно на Лубянке сто лет назад обсуждали возможность полета на Марс?

Об этом – в программе "Улицы московские".

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Программа: Улицы московские
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