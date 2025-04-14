"Улицы московские": Цветной бульвар

Цветной бульвар даже по названию вызывает улыбку – здесь находится знаменитый цирк Юрия Никулина. Но и раньше он ассоциировался у москвичей с чем-то радостным и волнующим.

Почему именно здесь появился первый в столице диетический ресторан? Зачем утки и поросята выходили на проезжую часть Трубной площади? Какой "Ад" скрывался под бульваром? И где на Цветном композитор Владимир Шаинский нашел соавтора для песни "Травы травы"?

Об этом – в программе "Улицы московские".