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14 апреля, 08:15

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"Улицы московские": Цветной бульвар

"Улицы московские": Цветной бульвар

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Цветной бульвар даже по названию вызывает улыбку – здесь находится знаменитый цирк Юрия Никулина. Но и раньше он ассоциировался у москвичей с чем-то радостным и волнующим.

Почему именно здесь появился первый в столице диетический ресторан? Зачем утки и поросята выходили на проезжую часть Трубной площади? Какой "Ад" скрывался под бульваром? И где на Цветном композитор Владимир Шаинский нашел соавтора для песни "Травы травы"?

Об этом – в программе "Улицы московские".

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