Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января 2021, 12:45

Спорт

Тренер Хабиба показал, как тренируются братья Нурмагомедовы

Тренер Хабиба показал, как тренируются братья Нурмагомедовы

Роспотребнадзор разрешил пускать до 20% болельщиков на подмосковные арены

Тренер Хабиба показал, как боец поддерживает форму

Российские теннисисты готовятся к Australian Open в номерах отелей

Новости мира: Белоруссию лишили права проведения матчей ЧМ по хоккею

"Историс": Хабиб Нурмагомедов объявил о возможности возобновления карьеры

Между Нурмагомедовым и Макгрегором разгорается новый скандал

Нурмагомедов может возобновить карьеру

Полузащитник "Наполи" Руис заболел коронавирусом

Хабиб Нурмагомедов объявит решение по поводу своей карьеры

Хабиб Нурмагомедов потренировался с братом в гостиничном номере в Абу-Даби. Процесс заснял их тренер и выложил кадры в Instagram.

Видео тренировки еще больше подогрело разговоры о том, что Хабиб может вернуться в октагон. Тем более, что его самый известный побежденный соперник Конор Макгрегор до сих пор продолжает настаивать на реванше и практически в каждом интервью провоцирует бойца.

На следующей неделе в Эмиратах пройдет турнир UFC. В главном поединке вечера Макгрегор сразится с американцем Дастином Порье, а брат Хабиба Умар поборется с Сергеем Морозовым из Казахстана.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
спорт видео Евгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика