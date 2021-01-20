Тренер Хабиба показал, как тренируются братья Нурмагомедовы

Хабиб Нурмагомедов потренировался с братом в гостиничном номере в Абу-Даби. Процесс заснял их тренер и выложил кадры в Instagram.

Видео тренировки еще больше подогрело разговоры о том, что Хабиб может вернуться в октагон. Тем более, что его самый известный побежденный соперник Конор Макгрегор до сих пор продолжает настаивать на реванше и практически в каждом интервью провоцирует бойца.

На следующей неделе в Эмиратах пройдет турнир UFC. В главном поединке вечера Макгрегор сразится с американцем Дастином Порье, а брат Хабиба Умар поборется с Сергеем Морозовым из Казахстана.

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