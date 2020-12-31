У лыжника Данила Садреева подтвердился коронавирус на "Турне четырех трамплинов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российский летающий лыжник Данил Садреев сдал положительный тест на COVID-19 30 декабря. Об этом заявили представители Международной федерации лыжного спорта на странице в Twitter.

Тестирование на коронавирусную инфекцию проходило перед этапом "Турне четырех трамплинов" в Германии, заявили в FIS. Спортсмена с выявленным коронавирусом отправили на карантин. Кроме того, троих других представителей российской команды, согласно решению немецких властей, также поместили на карантин.

Информации о самочувствии Садреева сейчас нет.

Планируется, что "Турне четырех трамплинов" завершится 6 января 2021 года.

Ранее фигурист Дмитрий Алиев сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустил этап Кубка России в Москве.