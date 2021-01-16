Глава UFC заявил, что Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры

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Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры.

Уайт отметил, что действующий чемпион UFC в легком весе примет решение после боя между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.

"Хабиб сказал, что посмотрит два боя в легком весе на турнире UFC 257, и если эти парни покажут что-то захватывающее и заставят его захотеть вернуться и драться, он будет драться", – сказал Уайт.

24 октября Хабиб одержал 29-ю победу в карьере. Тогда он одолел американца Джастина Гейджи. После этого Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.