У футболистов Дзюбы и Лунева подтвердился COVID-19

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У игроков футбольного клуба "Зенит" Артема Дзюбы и Андрея Лунева положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Спортсмены позже смогут присоединиться к команде, отправившейся на сборы в ОАЭ, заявили представители "Зенита" на официальном сайте.

По данным пресс-службы ФК, 15 января остальные футболисты "Зенита" вылетели рейсом авиакомпании "Россия" в ОАЭ.

"Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус", – говорится в сообщении "Зенита". Планируется, что во время первых сборов петербургский клуб выйдет на поле против "Риги". Товарищеский матч запланирован на 21 января.

Ранее говорилось, что игроков сборной России по футболу планируют привить от COVID-19. Какую именно вакцину получат футболисты, пока точно неизвестно.