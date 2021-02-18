"Жизнь в большом городе": вторая жизнь вещей

Мы покупаем новое, но не торопимся выбрасывать старое. Привычка, которая, казалось бы, осталась в советском прошлом. Но нет, в пандемию в Москве активизировался рынок вещей б/у.

Одни пытаются сэкономить и покупают на сайтах перепродаж то, что уже не нужно другим. Другие не стесняются ходить в секонд-хенды, потому что борются за разумное потребление.

Как же в ворохе старых вещей и предметов интерьера найти настоящий винтажный шедевр? И что сделать, чтобы в авторе безобидного объявления распознать злостного мошенника? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".