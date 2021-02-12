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Общество

13:42

Общественная палата Москвы обсудит установку памятника на Лубянской площади

общество город

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Комиссия столичной Общественной палаты планирует обсудить 16 февраля необходимость установки памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Об этом сообщил зампредседателя городской ОП Алексей Венедиктов.

"Мы пригласили туда главного архитектора Москвы (Сергея Кузнецова. – Прим. ред.), руководителя комиссии по монументальному искусству (при МГД Игоря Воскресенского. – Прим. ред.) поговорить, а нужна ли такая "вертикаль", доминанта на площади", – сказал Венедиктов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, в этом вопросе есть ряд важных аспектов, при обсуждении которых нужно учитывать мнения жителей столицы.

На данный момент памятник находится в парке "Музеон" рядом со статуей Сталина и мемориалом памяти жертв репрессий.

Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение с просьбой рассмотреть возможность вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов не оценил инициативу с возвращением памятника революционеру Феликсу Дзержинскому на Лубянку.

Писатели и блогеры попросили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

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