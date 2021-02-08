Ветеринар рассказал, каких правил придерживаться при выгуле собак в мороз

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в беседе с Москвой 24 рассказал, каких правил следует придерживаться при выгуле собак в минусовую температуру.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в столице ожидаются сильные морозы, которых в городе не было 10 лет. По прогнозам синоптика, в ночные часы температура воздуха опустится до минус 30 градусов, днем – до минус 21. Специалист отметил, что во вторник температура достигнет глубочайшего дна: морозы окрепнут до минус 20–30 в ночные часы, днем ожидается до минус 16–21.

"В принципе собаки хорошо переносят холод до минус 10. С минус 10 до минус 20 лучше минимизировать прогулки. Если же мы говорим о морозах в минус 30, то тут лучше исключить прогулки вообще", – сказал Шеляков.

Ветеринар подчеркнул, что прежде всего у собак замерзают лапы. Происходит это из-за намокания, поэтому важно его не допустить.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей квалификационной категории Чтобы придать шерсти и коже водоотталкивающие свойства, используют мази на основе жидкого парафина, кремы, можно жидкий парафин. У защитных мазей есть только один недостаток – они могут приклеивать к себе загрязнения, поэтому гигиеническую чистку лапок после прогулки нужно делать.

Если же температура на улице опустилась ниже 20 градусов, то для прогулок четвероногого любимца лучше приобрести специальную обувь, посоветовал эксперт, но к ней собак нужно приучать.

Не стоит пренебрегать и верхней одеждой: здесь помогут согревающие комбинезоны. "При выборе их всегда нужно примерять, а то из-за слишком широкой одежды собака может запутываться, спотыкаться, а слишком узкая одежда будет натирать и нарушать кровоснабжение в конечностях", – объяснил ветеринар.

Шеляков также порекомендовал обратить внимание на длительность прогулки.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей квалификационной категории Когда начинаются холода, особенно холода с ветром, это традиционная пора для цистита, поэтому сделали свои дела – и обратно домой. Но это опять же кто как привык гулять. Если собачка любит гулять три часа, то она может не сразу все сделать.

Вместе с тем, по мнению эксперта, отходить далеко от дома со своим питомцем при такой низкой температуре не стоит. Собака может замерзнуть и просто не пойти дальше, объяснил Шеляков.

"Если это такса, то она может не рассчитать свои силы, но ее можно взять и отнести домой. А если это сенбернар, то в парке собака легла – и не может идти. Надо следить за состоянием собаки на прогулке. Если она большая, не уходите далеко от дома, чтобы при первых же признаках охлаждения ее можно было быстро доставить домой", – подытожил собеседник Москвы 24.

Ранее в пресс-службе комитета ветеринарии столицы рассказали, что в 2020 году чипировали почти 6 тысяч домашних животных.

"В 2020 году в государственных ветеринарных клиниках столицы было чипировано свыше 5,8 тысячи питомцев. Собак – почти 3,7 тысячи, кошек – 1,9 тысячи. Чипировать можно не только собак и кошек, но и хорьков, енотов, сурикатов, рептилий, крупных попугаев и павлинов", – говорится в сообщении.

Москвичам напомнили, что в России идентификация собак является обязательной процедурой, а кошек желательно чипировать в том случае, если с питомцем регулярно путешествуют или вывозят на дачу.

Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин пояснил, что наличие чипа у найденных собак и кошек упрощает поиск их хозяев.