Ветеринар рассказал, каких правил придерживаться при выгуле собак в мороз

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в беседе с Москвой 24 рассказал, каких правил следует придерживаться при выгуле собак в минусовую температуру.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в столице ожидаются сильные морозы, которых в городе не было 10 лет. По прогнозам синоптика, в ночные часы температура воздуха опустится до минус 30 градусов, днем – до минус 21. Специалист отметил, что во вторник температура достигнет глубочайшего дна: морозы окрепнут до минус 20–30 в ночные часы, днем ожидается до минус 16–21.
"В принципе собаки хорошо переносят холод до минус 10. С минус 10 до минус 20 лучше минимизировать прогулки. Если же мы говорим о морозах в минус 30, то тут лучше исключить прогулки вообще", – сказал Шеляков.
Ветеринар подчеркнул, что прежде всего у собак замерзают лапы. Происходит это из-за намокания, поэтому важно его не допустить.
Если же температура на улице опустилась ниже 20 градусов, то для прогулок четвероногого любимца лучше приобрести специальную обувь, посоветовал эксперт, но к ней собак нужно приучать.
Не стоит пренебрегать и верхней одеждой: здесь помогут согревающие комбинезоны. "При выборе их всегда нужно примерять, а то из-за слишком широкой одежды собака может запутываться, спотыкаться, а слишком узкая одежда будет натирать и нарушать кровоснабжение в конечностях", – объяснил ветеринар.
Шеляков также порекомендовал обратить внимание на длительность прогулки.
Вместе с тем, по мнению эксперта, отходить далеко от дома со своим питомцем при такой низкой температуре не стоит. Собака может замерзнуть и просто не пойти дальше, объяснил Шеляков.
"Если это такса, то она может не рассчитать свои силы, но ее можно взять и отнести домой. А если это сенбернар, то в парке собака легла – и не может идти. Надо следить за состоянием собаки на прогулке. Если она большая, не уходите далеко от дома, чтобы при первых же признаках охлаждения ее можно было быстро доставить домой", – подытожил собеседник Москвы 24.
Ранее в пресс-службе комитета ветеринарии столицы рассказали, что в 2020 году чипировали почти 6 тысяч домашних животных.
"В 2020 году в государственных ветеринарных клиниках столицы было чипировано свыше 5,8 тысячи питомцев. Собак – почти 3,7 тысячи, кошек – 1,9 тысячи. Чипировать можно не только собак и кошек, но и хорьков, енотов, сурикатов, рептилий, крупных попугаев и павлинов", – говорится в сообщении.
Москвичам напомнили, что в России идентификация собак является обязательной процедурой, а кошек желательно чипировать в том случае, если с питомцем регулярно путешествуют или вывозят на дачу.
Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин пояснил, что наличие чипа у найденных собак и кошек упрощает поиск их хозяев.
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