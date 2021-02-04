Сотрудники отелей для кошек в Москве рассказали, зачем питомцам VIP-номера

В Москве набирают популярность отели для кошек. На время отсутствия хозяев для животных предоставляются отдельные "номера", вода из бутылок и личная котоняня. Кто размещает своих питомцев в отелях, насколько востребована эта услуга и комфортно ли там кошкам – рассказываем в материале Москвы 24.

VIP-номера для кошек

Столичные отели для кошек востребованы среди работающих людей, которые часто летают в командировки, и семей, уезжающих отдыхать. Их коты могут проводить вдали от хозяев от трех дней до двух месяцев. На сегодняшний день в Москве функционируют более 20 отелей для животных. Пиковые нагрузки в них приходятся на новогодние и майские праздники, а также в летний и бархатный сезоны, когда горожане уезжают на дачи и курорты.

В кошачьих отелях, в отличие от обычных передержек, животным предоставляются особые условия. Там не вольеры, а номера. Не обслуживающий персонал, а котоняня. В отелях премиум-класса животным предлагают размещение all inclusive. Например, в PiCats Hotel каждой кошке предоставляется личная когтеточка, бутилированная вода, отдельная вентиляция и генеральная уборка в номере два раза в день. Стоимость номеров в разных отелях варьируется в среднем от 500 до 1 500 рублей в сутки.

Пока хозяин отсутствует, за кошкой присматривает котоняня. И уже с порога пушистиков ждет теплый прием.





Анджела Ташкинова администратор гостиницы для кошек "Котель" Если животное перенесло стресс, пока ехало в отель, в задачи котоняни входит наладить контакт: приласкать, дать вкусняшку с рук, чтобы животное быстрее адаптировалось.

В номерах кошкам предоставляют миски, коврики, игрушки, хотя хозяева чаще приезжают со своими принадлежностями, чтобы питомцам было легче адаптироваться. Условия в каждом отеле уникальные. В "Котеле" придумали стеклянные номера, чтобы животные могли видеть друг друга и не чувствовать себя одинокими вдали от хозяев. В зоогостинице "Кошкино" организовали уголок визуальных развлечений с большим аквариумом и телевизором, где показывают программы для кошек.





Зоя Кофтаенко хозяйка зоогостиницы "Кошкино" Телевизор у кошек популярнее аквариума, потому что он со звуком. Там то птички поют, то анимация. Иногда кошки выстраиваются в своих "комнатах" в рядок, сидят, смотрят.

Котоняни в отелях развлекают животных лазерной указкой и кладут в номера развивающие игрушки. Хозяева тем временем могут наблюдать за своими любимчиками по веб-камере и при желании попросить котоняню добавить корма в миску или погладить кота.

Волнения хозяев

Даже при сдаче животных в такие элитные отели хозяева переживают, все ли в порядке с их питомцем. Беспокоятся, будет ли ему там хорошо, не будет ли тесно и скучно, будет ли здоров.





Зоя Кофтаенко хозяйка зоогостиницы "Кошкино" Когда люди сдают животное в первый раз, то по несколько раз в день присылают сообщения с просьбой, чтобы питомца сфотографировали. Хотят узнать, что он делает в данный момент.

Многие просят, чтобы котоняни чаще общались с животными. "Больше волнуются за контакт: "А вы к ним заходите?" Но есть и те, кто просят не заходить к своей кошке: боятся, что кошка от них отвыкнет, а к нам привыкнет. Это ревность", – с улыбкой отвечает Анджела.

В период пандемии появились случаи, когда кошку отдают в отель, потому что хозяин умер от коронавируса. Так в зоогостиницу "Кошкино" попали два кота – Рыжик и Кузя. После смерти мамы дочь не смогла забрать животных к себе и на время разместила в отеле. Рыжика удалось пристроить, а Кузя все еще ждет своего нового хозяина.

Стресс для кошек?

Главный плюс отелей для кошек – это нахождение под присмотром, что удобно для хозяев, отметила в диалоге с Москвой 24 ветеринарный врач Татьяна Гольнева. Однако кошки всегда привязываются к своему дому, и перемена места жительства для них – достаточно сильный стресс.





Татьяна Гольнева ветеринарный врач Это можно сравнить со стрессом, когда собака потеряла хозяина. То же самое чувствует кошка, когда переезжает в новое место. Тем более если это место с большим количеством незнакомых запахов, часто пугающих.

Гольнева подчеркнула, что если кошка привыкла жить одна, то нахождение рядом с другими животными, пусть и в отдельных "номерах", ей может не понравиться. Кроме того, в клетках или помещениях с прозрачными стенами кошка может чувствовать себя некомфортно, потому что ей негде укрыться. Поэтому желательно, чтобы в вольерах стояла коробка или переноска и животное могло спрятаться от посторонних глаз.

Ветеринар также отметила о риске инфекции в отелях для животных.





Татьяна Гольнева ветеринарный врач Большое количество животных в одном помещении – есть риск инфекции, даже если животное привито, несмотря на проводимую дезинфекцию.

Однако, по словам Гольневой, если кошке обеспечивается бутилированная вода, отдельная вентиляция, а в помещении проводится дезинфекция и сотрудники соблюдают все меры безопасности, то кошка будет защищена от инфекций.

Тем не менее ветеринар рекомендует оставлять кошку дома и просить помощи у знакомых и родственников. Или воспользоваться услугами зооняни, которая будет кормить животное, убирать лоток и играть с ним в ваше отсутствие. По мнению Гольневой, на своей территории кошка переносит отсутствие хозяев гораздо легче, чем в передержке или отеле.