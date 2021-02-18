Власти заявили, что синие собаки из Дзержинска испачкались в безвредном красителе

Фото: vk.com/Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|/Алексей Ганин

На шерсти синих собак, отловленных на территории химпредприятия в нижегородском Дзержинске, был обнаружен безопасный для здоровья краситель "берлинская лазурь", заявили в администрации города. Об этом сообщает РИА Новости.

"Согласно результатам анализов, проведенных НИИ химии при Нижегородском университете имени Лобачевского и региональным комитетом госветнадзора, на шерсти семи отловленных в конце прошлой недели на предприятии "Дзержинское оргстекло" собак обнаружен синий пигмент "берлинская лазурь". Вреда для здоровья и опасности для жизни краситель не представляет, что подтверждено осмотром и проведенными ООО "Зоозащита-НН" анализами крови и кала животных", – говорится в сообщении.

Там пояснили, что в настоящее время собаки находятся в госпитале "Зоозащита-НН" под наблюдением ветеринаров, которые проводят с ними все необходимые профилактические процедуры, включая прививки.

11 февраля на территории предприятия "Дзержинское оргстекло" под Нижним Новгородом очевидцы сфотографировали стаю бродячих собак, шерсть которых была окрашена в ярко-голубой цвет. Снимки быстро разошлись по социальным сетям.

Конкурсный управляющий химпредприятия Андрей Мисливец предположил, что животные могли испачкаться в остатках химических веществ, например, в медном купоросе.

Позднее животных отловили и доставили в ветеринарный госпиталь для обследования.