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Общество

18:12

Бесплатная экскурсия по единственному селу в пределах МКАД пройдет 20 февраля

общество

Фото: РИА Новости/Александр Поляков

Фото:РИА Новости/Александр Поляков

20 февраля состоится бесплатная экскурсия по единственному селу в пределах МКАД – Троице-Лыково. Об этом рассказали в пресс-службе префектуры Северо-Западного административного округа Москвы.

"Библиотеки округа в рамках проекта #ПрочтиРайон приглашают посетить экскурсию по единственному московскому селу в пределах МКАД – Троице-Лыково", – говорится в сообщении.

Гости узнают об особенностях строительства храмов Живоначальной Троицы, Успения Пресвятой Богородицы, а также познакомятся с выдающимися историческими личностями, связанными с усадьбой. Начало экскурсии в 13:00. Запись по телефону: 8 (495) 750-9592.

Ранее новый экскурсионный маршрут появился в туристическом сервисе Russpass. С помощью виртуального гида теперь можно совершить прогулку по парку "Музеон" в Москве.

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