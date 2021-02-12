В сервисе Russpass появился гид по столичному парку "Музеон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко/Антон Великжанин

Новый экскурсионный маршрут появился в туристическом сервисе Russpass. С помощью виртуального гида теперь можно совершить прогулку по парку "Музеон" в Москве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму, гид расскажет об окрестностях парка, порекомендует любимые музеи и посоветует, где остановиться на кофе.

В состав маршрута под названием "Прогулка по паркам с виртуальным гидом" входят семь локаций: музеи, памятники, смотровые площадки и даже кофейня.

Цифровая девушка с необычным именем Юра позаботится о том, чтобы пользователь не потерялся, и прикрепит карту с местом встречи, сказали в пресс-службе.

Russpass – цифровая платформа, которая помогает спланировать индивидуальное путешествие по России, купить билеты на самолет, поезд, экскурсии, в музеи и театры.