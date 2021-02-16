"Жизнь в большом городе": "рожденные в пандемию"

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который подразумевает выплату материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей. Но только в тех регионах, где рождаемость крайне низкая.

Если документ примут, деньги начнут выплачивать уже с 1 января 2022 года. Решение своевременное. Если учесть, что впервые за 15 лет население страны сократилось на полмиллиона человек. Виноват коронавирус.

Однако даже в сложный ковидный год тысячи московских семей ждали пополнения, роддома приспосабливались к новым условиям, а государство поощряло рождаемость. Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".