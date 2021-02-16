ОП Москвы предложила горожанам выбрать памятник для установки на Лубянке

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В Общественной палате Москвы сформируют список предложенных исторических фигур для установки памятника на Лубянской площади. Об этом сообщил глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты города Москвы Алексей Венедиктов.

"Следующий наш шаг – формирование списка по предложениям, которые мы сформируем совместно с организациями, принимающими в этом участие. Какие-то серьезные фигуры важные для нашей страны, они будут очень разные. И мы попробуем пропустить его через максимальное количество москвичей", – сказал Венедиктов.

По его словам, голосование может пройти на портале "Активный гражданин" или на сайтах московских СМИ.

"Первая площадка – это муниципальные советы, где представлены все москвичи. Второе – это "Активный гражданин", третье – это сайты московских СМИ, но только те, которые защищены (один человек – один голос в течение суток. – Прим. ред.)", – отметил Венедиктов.

Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение с просьбой рассмотреть возможность вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь. В числе тех, кто выступил с такой инициативой, оказались Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку столичным властям.

