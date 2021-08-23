В Москве закончился купальный сезон

Купальный сезон в столице официально закончен. Температура в Москве-реке опустилась до 20 градусов, а местами и ниже. Произошло это позже, чем обычно.

Между тем в понедельник синоптики обещают день без аномалий. Температура достигла комфортных значений, город на гребне антициклона. Это значит, что если дожди и будут, то совсем небольшие.

Правда, к середине понедельника, по прогнозам, немного вырастет атмосферное давление. Подробности рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.