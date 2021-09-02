В Росрыболовстве ожидают снижения цен на красную рыбу и икру

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Росрыболовстве прогнозируют снижение розничных цен на красную икру и рыбу в России, заявил глава ведомства Илья Шестаков РБК.
"Я думаю, что этого (снижения цен на красную икру. – Прим. ред.) надо ждать. Еще не вся продукция поступила на внутренний рынок", – сказал Песков.
По его словам, в этом году объем вылова красной рыбы в России оказался достаточно значительным – около 500 тысяч тонн.
"В прошлом году было около 300 тысяч тонн. То есть объем предложения будет значительный, цена на красную рыбу и икру будет снижаться", – отметил Шестаков.
Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин сообщил, что цены на красную икру немного снизятся в октябре благодаря удачной путине в 2021 году.
Он пояснил, что в прошлом году было выловлено мало рыбы, что обусловило высокие цены на икру в течение всего сезона.
Эксперты спрогнозировали снижение цен на икру
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