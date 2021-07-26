Кабмин будет субсидировать РЖД потери при перевозке минтая с Дальнего Востока

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Российское правительство будет субсидировать РЖД потери, связанные с льготными тарифами на перевозку минтая с Дальнего Востока по территории страны. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями рыбопромышленных предприятий во время посещения Итурупа.
Он отметил, что на днях подписал два постановления, направленных на решение вопросов с доставкой рыбы.
"Первое, что самое важное, – мы будем субсидировать РЖД соответствующие потери при установлении льготных тарифов при доставке минтая по территории России", – цитирует Мишустина ТАСС.
Премьер подчеркнул, что подобное поможет увеличить скорость транспортировки и освободить холодильные мощности в период путины лососевых. В перспективе будут введены и другие меры.
Глава кабмина подчеркнул, что нужно и в целом посмотреть на издержки в транспортировке рыбы на каждом этапе – от вылова до прилавка.
"В среду (21 июля. – Прим. ред.) мы общались с президентом, он такую задачу поставил. Вопрос идет о ценах на продукты, а это один из самых важных продуктов – рыба, она на столе у каждого человека", – сказал Мишустин.
Комментируя слова одного из участников встречи, что это станет альтернативой поставкам рыбы через КНР, премьер отметил, что Китай ставит барьеры для биоресурсов. Чтобы добиться разумной стоимости, следует использовать территорию России.
Ранее сообщалось, что рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь Мишустин начал с посещения южнокурильского острова Итуруп. Там премьер должен осмотреть поликлинику центральной районной больницы и цеха рыбоперерабатывающего комплекса.
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