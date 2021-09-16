В Литве сообщили об обеспокоенности рыбным промыслом РФ в Балтийском море

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Власти Литвы сообщили об обеспокоенности действиями РФ по регулированию рыболовной отрасли в Балтийском море. Об этом сообщает RT.

Делегация Литвы в Совете ЕС призвала Еврокомиссию возобновить обсуждения с коллегами из России по вопросу управления запасами Балтийского моря. Власти Литвы считают, что РФ ставит высокие квоты допустимого улова рыбы.

"Российская сторона осуществляет целенаправленный промысел балтийской трески и в одностороннем порядке устанавливает значительно превышающие научные рекомендации и свою историческую долю квоты общего допустимого улова сельди и кильки", – говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, РФ соблюдает все связанные с рыбной деятельностью договоренности с европейскими государствами. По его словам, международные комиссии, в том числе в Балтийском море, работают действенно и определяют объемы промысла.

"Литва имеет незначительные собственные воды, и у них, конечно, большие проблемы с рыболовством, которые они всячески пытаются переложить на российскую сторону", – отметил руководитель Информационного агентства по рыболовству.

Ранее сообщалось, что на Сахалине браконьеры оставили десятки тонн выпотрошенной горбуши. Ее выловили ради икры, а потом бросили на берегу реки Лазовой.