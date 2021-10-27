В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации в РФ после нерабочих дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что объявленный Владимиром Путиным режим нерабочих дней окажет положительное влияние на ситуацию с коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что период нерабочих дней в России окажется коротким, если граждане будут ответственно соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.