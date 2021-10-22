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Общество

13:21

Песков связал низкие темпы вакцинации с сознательностью россиян

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России есть проблемы с сознательностью граждан, что влияет на низкие темпы вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что в России темпы вакцинации ниже, чем в некоторых европейских странах. Из-за этого возникают более агрессивные штаммы.

"Врачами наработаны методики и протоколы лечения. Наработан опыт по увеличению количества койко-мест, по обеспечению необходимой логистикой, в первую очередь кислородом и так далее. Наработаны огромный опыт и производственный потенциал по СИЗ (средства индивидуальной защиты), по другим видам материалов, расходников и оборудованию. В этом плане проделана гигантская работа. Проблема пока с сознательностью граждан", – заключил Песков.

Ранее Владимир Путин заявил о негативных последствиях при низком уровне вакцинации от коронавируса в России. Президент призвал россиян активно прививаться от коронавируса, поскольку это затрагивает их безопасность и здоровье родных.

После введения нерабочих дней вырос спрос на вакцинацию от COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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