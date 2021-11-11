Россияне увидели в дистанционном обучении больше минусов, чем плюсов – ВЦИОМ

14:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более двух третей россиян (68%) полагают, что дистанционный формат обучения имеет больше минусов, чем плюсов. Об этом рассказал директор отдела по работе с органами государственной власти управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин.
"Вопрос звучал так: "Как вы считаете, в дистанционном обучении больше плюсов, больше минусов или плюсов и минусов одинаково?". Тут 68% говорят, что больше минусов", – цитирует его Агентство "Москва".
При этом, по словам Родина, мнения респондентов разных возрастных групп по данному вопросу разошлись.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что порядка 65% российских вузов перешли на дистанционный формат обучения с начала периода нерабочих дней.
В министерстве также сообщили, что российские вузы и научные организации могут сохранить обучение в формате самостоятельной и дистанционной работы. Кроме того, вузы могут проводить в дистанционном формате сессии и промежуточные аттестации.
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