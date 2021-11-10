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Москва 24

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Общество

16:44

Порядка 65% российских вузов перешли на удаленку в нерабочие дни

образование общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Порядка 65% российских вузов предпочли дистанционный формат обучения с начала периода нерабочих дней. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе совещания президента с членами правительства.

"Согласно нашему оперативному мониторингу, <...> 65% (вузов. – Прим. ред.) выбрали удаленный формат работы, 27% попробовали в это время и организовали самостоятельную работу студентов", – сказал Фальков.

Еще 6% высших учебных заведений прибегли к смешанному формату работы, а 2% решили перенести каникулы на нерабочие дни, добавил глава Минобрнауки РФ.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, коснулся работы школ в условиях пандемии. По его словам, нерабочие дни не оказали негативного влияния на качество образовательного процесса.

Кравцов также добавил, что в настоящее время из-за коронавирусной инфекции на карантин закрыты только 18 школ, что составляет 0,04% от их числа в России. При этом власти не планируют переводить школьников на удаленку.

Ранее Валерий Фальков заявил, что прививку против COVID-19 сделали около 75% преподавателей и сотрудников российских вузов, а также 32% студентов. Он подчеркнул, что в образовательных и научных учреждениях организованы 900 пунктов вакцинации.

Школы и вузы в Москве вернулись к обычному режиму работы

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