Уровень вакцинации преподавателей и сотрудников вузов в России составляет 75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 75% преподавателей и сотрудников российских вузов, а также 32% студентов, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании Владимира Путина с кабмином.

Фальков уточнил, что в образовательных и научных учреждениях организованы 900 пунктов вакцинации. По его словам, в целом по стране 80% вузов организовали у себя или рядом с учреждением работу по вакцинации сотрудников, преподавателей и обучающихся.

Ранее Владимир Путин заявил, что задержка темпов вакцинации от коронавируса может привести к тому, что усилия, направленные на борьбу с пандемией, окажутся напрасными.

Российский лидер попросил вице-премьера Татьяну Голикову повторить доклад о необходимости достижения определенного уровня вакцинации, отметив, что эти разъяснения должны быть услышаны не только членами кабмина, но и всеми гражданами.