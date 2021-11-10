Уровень вакцинации преподавателей и сотрудников вузов в России составляет 75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 75% преподавателей и сотрудников российских вузов, а также 32% студентов, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании Владимира Путина с кабмином.
Фальков уточнил, что в образовательных и научных учреждениях организованы 900 пунктов вакцинации. По его словам, в целом по стране 80% вузов организовали у себя или рядом с учреждением работу по вакцинации сотрудников, преподавателей и обучающихся.
Ранее Владимир Путин заявил, что задержка темпов вакцинации от коронавируса может привести к тому, что усилия, направленные на борьбу с пандемией, окажутся напрасными.
Российский лидер попросил вице-премьера Татьяну Голикову повторить доклад о необходимости достижения определенного уровня вакцинации, отметив, что эти разъяснения должны быть услышаны не только членами кабмина, но и всеми гражданами.
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
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