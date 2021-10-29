Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21:50

В Минпросвещения РФ назвали начальное образование в стране лучшим в мире

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия занимает первое место в мире по качеству образования в начальной школе. Такое заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил о поручении президента войти в десятку стран по качеству школьного образования и отметил, что для этого уже многое сделано.

В опубликованном в телеграм-канале Минпросвещения видеообращении министр также рассказал об успехах в работе Российского движения школьников.

"Ваши уникальные творческие решения, использование игровой формы и других форматов позволяет находить и поддерживать талантливых ребят, мотивировать их к постоянному саморазвитию и планированию своего будущего", – подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день движение охватывает свыше 20 тысяч школ.

Ранее стало известно, что российские школьники завоевали четыре медали на Международной географической олимпиаде. В мероприятии приняли участие 180 школьников из 46 стран мира.

Также сообщалось, что в 2021 году медаль "За особые успехи в обучении" получили почти 9 тысяч выпускников столичных школ. Подобные награды в Москве вручают уже 8 лет.

"Москва сегодня": Собянин рассказал о планах переоснащения школ современными компьютерами

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать