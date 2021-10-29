В Минпросвещения РФ назвали начальное образование в стране лучшим в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия занимает первое место в мире по качеству образования в начальной школе. Такое заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил о поручении президента войти в десятку стран по качеству школьного образования и отметил, что для этого уже многое сделано.
В опубликованном в телеграм-канале Минпросвещения видеообращении министр также рассказал об успехах в работе Российского движения школьников.
"Ваши уникальные творческие решения, использование игровой формы и других форматов позволяет находить и поддерживать талантливых ребят, мотивировать их к постоянному саморазвитию и планированию своего будущего", – подчеркнул он.
По его словам, на сегодняшний день движение охватывает свыше 20 тысяч школ.
Ранее стало известно, что российские школьники завоевали четыре медали на Международной географической олимпиаде. В мероприятии приняли участие 180 школьников из 46 стран мира.
Также сообщалось, что в 2021 году медаль "За особые успехи в обучении" получили почти 9 тысяч выпускников столичных школ. Подобные награды в Москве вручают уже 8 лет.
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