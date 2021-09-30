Ректор МГУ призвал российские вузы поддержать движение школьных олимпиад

17:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий призвал российские вузы поддержать движение школьных олимпиад. Об этом сообщает ТАСС.
"Несколько дней назад состоялось заседание фонда "Талант и успех". <...> Мы договорились, что я в "Сириусе" в ближайшее время сделаю доклад об олимпиадах школьников, чтобы снять вопросы, дать новые импульсы, новое движение. Нам надо – союзу ректоров – поддержать этот проект", – заявил Садовничий.
Он отметил, что намерен отдельно обсудить работу со школьниками в собственном вузе. Сделать то же самое он предлагает и другим российским ректорам.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что, по его мнению, в России необходимо серьезно ужесточить требования к проведению олимпиад школьников. В связи с этим ведомство совместно с Минпросвещения и Рособрнадзором намерено проанализировать ЕГЭ на предмет роста числа стобалльников.
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