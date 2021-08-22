Необходима консолидация всех сил для создания инженерных школ в РФ – Шмелева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева заявила о необходимой консолидации всех сил при создании инженерных школ в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнила Шмелева, инженерам нужна обязательная междисциплинарная теоретическая подготовка и практика.

"Считаю, что воспитывать будущих инженеров необходимо со школьной скамьи, когда с учётом приоритетных для Российской Федерации научных, технологических, социальных задач под руководством наставника, учителя, научного руководителя сегодняшний школьник, студент ставит для себя индивидуальные, но очень важные для каждого из нас всех задачи. Такой подход к обучению мы в Сириусе называем научная гражданственность", – заявила сопредседатель ОНФ.

По ее мнению, только таким образом можно создать группу единомышленников, которые будут вместе развивать и продвигать те проекты, которые позже станут главными.

"Считаем, что именно на таких принципах надо создавать передовые инженерные школы в регионах России", – добавила Шмелева на встрече Единой России с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отмечается, что планируется открыть 30 инженерных школ студентам из всех регионов, чтобы они могли или поступать сразу в эти школы, или приезжать на практики, стажировки, за счет того, что строится кампус.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит около 36 миллиардов рублей на создание новых университетских кампусов. Он объяснил, что строительство будет идти при участии региональных властей и бизнеса на условиях государственно-частного партнерства и концессии.

Премьер-министр также добавил, что на участие в инвестиционном проекте подали порядка 30 заявок от университетов. Первые три в скором времени начнут реализовывать.

По предварительным оценкам, за 10 лет будет создано не менее 30 кампусов общей вместительностью до 150 тысяч человек. По своей сути они будут представлять собой современные многофункциональные пространства со всеми бытовыми удобствами.