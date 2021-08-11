Мажуга: Программа студенческого туризма становится важной частью молодежной политики

Фото: Данил Головкин
Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга рассказал о возможностях, которые открывает перед студентами программа развития студенческого туризма, разработанная Минобрнауки РФ. Данная программа, по его мнению, становится важной частью молодежной политики.
"Развитие студенческого туризма должно стать одним из приоритетных направлений молодежной политики России. Эта работа не только позволит развивать молодежный туризм, но и поможет вузам укрепить взаимоотношения", – заявил Мажуга.
По словам профессора РАН, программа предоставляет учащимся возможность путешествовать по стране во время каникул, знакомиться с разными уголками России и общаться со сверстниками.
Отмечается, что данная программа предлагает два варианта поездок: в составе группы, когда расходы покрывает направляющий вуз, или индивидуальный тур по низкой стоимости проживания от 17 рублей в день. Присоединиться к группе может каждый студент, заполнивший заявку на онлайн-платформе студтуризм.рф.
Напомним, в рамках программы с 15 июля по 25 августа студенты из России смогут останавливаться в университетских кампусах и общежитиях Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, городах Крыма и Алтая за минимальную цену. В этом году к проекту подключились 15 российских вузов.
Ранее ректор НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что в столице могут создать специализированный городок для проживания студентов различных вузов. По словам эксперта, подобная мера способствует управлению и поддержке студенческого сообщества.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: