Мажуга: Программа студенческого туризма становится важной частью молодежной политики

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Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга рассказал о возможностях, которые открывает перед студентами программа развития студенческого туризма, разработанная Минобрнауки РФ. Данная программа, по его мнению, становится важной частью молодежной политики.

"Развитие студенческого туризма должно стать одним из приоритетных направлений молодежной политики России. Эта работа не только позволит развивать молодежный туризм, но и поможет вузам укрепить взаимоотношения", – заявил Мажуга.

По словам профессора РАН, программа предоставляет учащимся возможность путешествовать по стране во время каникул, знакомиться с разными уголками России и общаться со сверстниками.

Отмечается, что данная программа предлагает два варианта поездок: в составе группы, когда расходы покрывает направляющий вуз, или индивидуальный тур по низкой стоимости проживания от 17 рублей в день. Присоединиться к группе может каждый студент, заполнивший заявку на онлайн-платформе студтуризм.рф.

Напомним, в рамках программы с 15 июля по 25 августа студенты из России смогут останавливаться в университетских кампусах и общежитиях Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, городах Крыма и Алтая за минимальную цену. В этом году к проекту подключились 15 российских вузов.

Ранее ректор НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что в столице могут создать специализированный городок для проживания студентов различных вузов. По словам эксперта, подобная мера способствует управлению и поддержке студенческого сообщества.