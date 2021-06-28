Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Туризм

12:22

Тимофей Баженов считает, что студенческий туризм вернет живое общение в реальный мир

туризм

Фото: Максим Манюров

15 июля начнет работу программа студенческого туризма по стране. Пока она запущена в пилотном режиме. Телеведущий Тимофей Баженов прокомментировал эту инициативу.

"Решение президента пришлось как нельзя кстати. Программа поможет молодежи наладить новые связи, найти новых друзей и, возможно, встретить единомышленников, с которыми можно будет развивать совместные новые проекты. Студенческий туризм вернет живое общение из соцсетей в реальный мир", – отметил он.

Согласно правилам программы, учащиеся вузов будут проходить практику в других регионах страны и проживать в местных студенческих общежитиях. За участие в программе образовательные учреждения получат средства на обновление материально-технической базы.

Жить студенты будут в общежитиях с достойными условиями. Отличникам учебы проезд в другой город компенсируют. Пока в программе участвует небольшое количество вузов, но постепенно их число будет расти.

Владимир Путин также предложил разработать программу туристического кешбэка для студентов и школьников. Согласно задумке, она будет действовать целый год и поспособствует развитию внутреннего туризма.

Тимофей Баженов подчеркнул, что туризм расширяет кругозор человека. Путешествуя, студенты могут найти новых друзей и завязать неофициальные связи между вузами страны. По мнению тележурналиста, тема живого общения стала особенно актуальна, потому что не только дружба, но и обычное общение перешли в виртуальную реальность.

Ранее Баженов выразил мнение, что общественные движения и экологические организации должны решать судьбу зон отдыха и проводить озеленение города с учетом мнений и пожеланий жителей Москвы.

Он также отметил, что при благоустройстве необходимо учитывать и безопасность граждан. Детские площадки должны соответствовать всем требованиям эксплуатации. Общественные движения и экологические организации могут помочь в этом.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать