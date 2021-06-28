Тимофей Баженов считает, что студенческий туризм вернет живое общение в реальный мир

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15 июля начнет работу программа студенческого туризма по стране. Пока она запущена в пилотном режиме. Телеведущий Тимофей Баженов прокомментировал эту инициативу.

"Решение президента пришлось как нельзя кстати. Программа поможет молодежи наладить новые связи, найти новых друзей и, возможно, встретить единомышленников, с которыми можно будет развивать совместные новые проекты. Студенческий туризм вернет живое общение из соцсетей в реальный мир", – отметил он.

Согласно правилам программы, учащиеся вузов будут проходить практику в других регионах страны и проживать в местных студенческих общежитиях. За участие в программе образовательные учреждения получат средства на обновление материально-технической базы.

Жить студенты будут в общежитиях с достойными условиями. Отличникам учебы проезд в другой город компенсируют. Пока в программе участвует небольшое количество вузов, но постепенно их число будет расти.

Владимир Путин также предложил разработать программу туристического кешбэка для студентов и школьников. Согласно задумке, она будет действовать целый год и поспособствует развитию внутреннего туризма.

Тимофей Баженов подчеркнул, что туризм расширяет кругозор человека. Путешествуя, студенты могут найти новых друзей и завязать неофициальные связи между вузами страны. По мнению тележурналиста, тема живого общения стала особенно актуальна, потому что не только дружба, но и обычное общение перешли в виртуальную реальность.

Ранее Баженов выразил мнение, что общественные движения и экологические организации должны решать судьбу зон отдыха и проводить озеленение города с учетом мнений и пожеланий жителей Москвы.

Он также отметил, что при благоустройстве необходимо учитывать и безопасность граждан. Детские площадки должны соответствовать всем требованиям эксплуатации. Общественные движения и экологические организации могут помочь в этом.