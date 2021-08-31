РФ вошла в тройку лидеров по представленности вузов в рейтинге "Три миссии университета"

15:32
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Россия заняла третье место среди стран по представленности университетов в глобальном рейтинге "Три миссии университета", рассказал президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. Об этом сообщается на сайте проекта.
"Россия вошла в тройку мировых лидеров, представленных в рейтинге "Три миссии университета". Россия участвовала с 112 университетами и вошла в тройку, впереди – Соединенные Штаты и Китай", – заявил Садовничий.
Число вузов, представленных в рейтинге, за год увеличилось с 1 500 до 1 650. В него были включены образовательные учреждения из 39 регионов России, в том числе 33 вуза из Москвы, 11 – из Санкт-Петербурга, по 5 – из Томской области и Татарстана, а также 4 – из Самарской области.
В сотню лучших вузов мира вошли три представителя России – МГУ имени Ломоносова (19-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (36-е место) и МФТИ (44-е место).
"Возглавили рейтинг, как и год назад, Гарвард и Массачусетский технологический институт (MIT). Следом расположились Кембридж, Оксфорд и Университетский колледж Лондона", – говорится в сообщении.
Ранее МГУ имени Ломоносова занял 78-е место в рейтинге лучших вузов мира по версии QS World University Rankings 2022. Таким образом, МГУ стал единственным представителем российского образования в топ-100.
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