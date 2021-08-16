Российские школьники завоевали четыре медали на Международной географической олимпиаде

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Российские школьники завоевали две серебряные и две золотые медали на 17-й Международной географической олимпиаде для старшеклассников "iGeo-2021". Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

"Российская сборная достойно выступила на 17-й Международной географической олимпиаде для старшеклассников (iGeo-2021). Четверо школьников стали обладателями двух серебряных и двух золотых медалей. В этом году соревнования принимал Стамбул (Турция)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с эпидемиологической обстановкой в мире, мероприятие проходило в дистанционном формате. В нем приняли участие 180 школьников из 46 стран мира. Россияне выступали на базе учебного центра "КОМПЬЮТЕРиЯ" в Тверской области.

В состав сборной России вошли школьники, победившие на Всероссийской олимпиаде по географии, которые затем прошли углубленную подготовку. В рамках трех туров международной олимпиады в Турции, которые состоялись в период с 11 по 13 августа, участники демонстрировали свои знания и навыки в области географии, выполняли мультимедийные, письменные и практические задания.

Ранее все четыре участника российской команды взяли золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по химии, которая в дистанционном формате проходила в Токио с 25 июля по 2 августа. Трое из них – одиннадцатиклассники: двое подали документы на химический факультет МГУ, еще один – на факультет наук о материалах.

