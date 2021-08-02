Российские школьники взяли золото на Международной химической олимпиаде

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Все четыре участника российской команды взяли золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по химии, которая в дистанционном формате проходила в Токио с 25 июля по 2 августа. Награды получили Александр Трофимов из Екатеринбурга, а также Андрей Тырин, Георгий Жомин и Тимофей Чаркин из Москвы, сообщает пресс-служба МГУ имени Ломоносова.

"Система подготовки команды для участия в Международных химических олимпиадах разработана на химическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. Ребята давно уже с нами", – рассказал ректор университета, академик Виктор Садовничий.

Он отметил, что три члена команды – одиннадцатиклассники, двое из них подали документы на химический факультет МГУ, еще один – на факультет наук о материалах.

Между тем, по словам декана химического факультета МГУ Степана Калмыкова, российская сборная по химии является одной из сильнейших в мире, ребята регулярно завоевывают призовые места на Международной олимпиаде.

Как объяснил руководитель сборной, профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин, в течение двух недель 20 победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии решали наиболее сложные задачи, после чего прошла специальная теоретическая олимпиада, на которой и отобрали четырех членов команды для участия в состязании в Токио.

Ранее московские школьники завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по физике. Мероприятие проходило в два тура, один из которых включал в себя практическую лабораторную работу. Всего российские школьники получили пять золотых наград – две медали получили также ученики из школ Подмосковья.

51-я Международная олимпиада по физике проходила в дистанционном формате с 17 по 24 июля. Ее организатором в 2021 году стала Литва.

