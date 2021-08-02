Российские школьники взяли золото на Международной химической олимпиаде

17:22
Фото: msu.ru
Все четыре участника российской команды взяли золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по химии, которая в дистанционном формате проходила в Токио с 25 июля по 2 августа. Награды получили Александр Трофимов из Екатеринбурга, а также Андрей Тырин, Георгий Жомин и Тимофей Чаркин из Москвы, сообщает пресс-служба МГУ имени Ломоносова.
"Система подготовки команды для участия в Международных химических олимпиадах разработана на химическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. Ребята давно уже с нами", – рассказал ректор университета, академик Виктор Садовничий.
Он отметил, что три члена команды – одиннадцатиклассники, двое из них подали документы на химический факультет МГУ, еще один – на факультет наук о материалах.
Между тем, по словам декана химического факультета МГУ Степана Калмыкова, российская сборная по химии является одной из сильнейших в мире, ребята регулярно завоевывают призовые места на Международной олимпиаде.
Как объяснил руководитель сборной, профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин, в течение двух недель 20 победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии решали наиболее сложные задачи, после чего прошла специальная теоретическая олимпиада, на которой и отобрали четырех членов команды для участия в состязании в Токио.
Ранее московские школьники завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по физике. Мероприятие проходило в два тура, один из которых включал в себя практическую лабораторную работу. Всего российские школьники получили пять золотых наград – две медали получили также ученики из школ Подмосковья.
51-я Международная олимпиада по физике проходила в дистанционном формате с 17 по 24 июля. Ее организатором в 2021 году стала Литва.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: