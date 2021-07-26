Московские школьники получили пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учащиеся столичных школ завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике. Золото получила ученица школы Центра педагогического мастерства, серебро завоевали учащиеся школ № 179, № 1568 имени Пабло Неруды и лицея "Вторая школа". Бронзу получил ученик из школы Центра педагогического мастерства, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточняется, что всего на счету российской сборной семь медалей.

Соревнование проходило дистанционно с 19 по 24 июля в два тура. В первом туре участники индивидуально решали пять задач, во втором туре ребята делали коллективный проект.

В соревнованиях принимали участие команды более чем из 30 стран мира. Состав российской сборной определили по итогам Московской традиционной олимпиады по лингвистике и дополнительного отбора.

Международная олимпиада по лингвистике проходит с 2003 года. В этом году страной-организатором выступила Латвия.

Ранее педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Наталья Паршина рассказала, как помочь ребенку провести летние каникулы с пользой. Специалист предложила заняться подготовкой к олимпиадам, используя прошлогодние задания и специальные онлайн-курсы.