Школьники из Москвы завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

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Московские школьники стали обладателями двух золотых медалей на 33-й Международной олимпиаде по информатике. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Известно, что мероприятие проходило дистанционно в два тура. В олимпиаде принял участие 351 ученик из 88 стран.

"Победителями соревнования стали Тимофей Федосеев из школы Центра педагогического мастерства и Егор Лифарь из специализированного научно-учебного центра – школы-интерната имени Колмогорова Московского государственного университета имени Ломоносова", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в сборной России также находились два ученика из Челябинской и Самарской областей. Им удалось завоевать золотую и серебряную медали.

Организатором олимпиады в этом году стал Сингапур. Задачей школьников в рамках соревнования было решить и запрограммировать шесть алгоритмических задач.

Уточняется, что сборная России выполняла задания на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Как отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко, в Москве уделяют большое внимание изучению информатики и программирования. В 2021 году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по информатике больше половины всех дипломов завоевали школьники из столицы.

"Их успех – это, безусловно, талант самих ребят, серьезная подготовка, работа тренеров и большие возможности для изучения предмета, которые ученикам дает город. Это и кружки, и различные онлайн-курсы, и IT-классы, и проект "Математическая вертикаль", в рамках которого осуществляется многоцелевая предпрофильная подготовка по математике и смежным дисциплинам", – подчеркнул Ященко.

Он напомнил, что Москва продолжает сотрудничество с ведущими вузами и IT-компаниями.

"Нам так приятно видеть, что достижения ребят только продолжают расти. И золото на международной олимпиаде – яркое тому подтверждение", – заключил спикер.

Ранее педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Наталья Паршина рассказала, как помочь ребенку провести летние каникулы с пользой. Специалист предложила заняться подготовкой к олимпиадам, используя прошлогодние задания и специальные онлайн-курсы.