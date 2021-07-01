Школьники из Москвы завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

01 июля, 23:57
Фото: depositphotos/michaeljung
Московские школьники стали обладателями двух золотых медалей на 33-й Международной олимпиаде по информатике. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Известно, что мероприятие проходило дистанционно в два тура. В олимпиаде принял участие 351 ученик из 88 стран.
"Победителями соревнования стали Тимофей Федосеев из школы Центра педагогического мастерства и Егор Лифарь из специализированного научно-учебного центра – школы-интерната имени Колмогорова Московского государственного университета имени Ломоносова", – рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в сборной России также находились два ученика из Челябинской и Самарской областей. Им удалось завоевать золотую и серебряную медали.
Организатором олимпиады в этом году стал Сингапур. Задачей школьников в рамках соревнования было решить и запрограммировать шесть алгоритмических задач.
Уточняется, что сборная России выполняла задания на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи.
Как отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко, в Москве уделяют большое внимание изучению информатики и программирования. В 2021 году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по информатике больше половины всех дипломов завоевали школьники из столицы.
"Их успех – это, безусловно, талант самих ребят, серьезная подготовка, работа тренеров и большие возможности для изучения предмета, которые ученикам дает город. Это и кружки, и различные онлайн-курсы, и IT-классы, и проект "Математическая вертикаль", в рамках которого осуществляется многоцелевая предпрофильная подготовка по математике и смежным дисциплинам", – подчеркнул Ященко.
Он напомнил, что Москва продолжает сотрудничество с ведущими вузами и IT-компаниями.
"Нам так приятно видеть, что достижения ребят только продолжают расти. И золото на международной олимпиаде – яркое тому подтверждение", – заключил спикер.
Ранее педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Наталья Паршина рассказала, как помочь ребенку провести летние каникулы с пользой. Специалист предложила заняться подготовкой к олимпиадам, используя прошлогодние задания и специальные онлайн-курсы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: