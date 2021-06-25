Психолог рассказала, как подготовить детей к олимпиадам на каникулах

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Педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Наталья Паршина рассказала, как помочь ребенку провести летние каникулы с пользой. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Так, Паршина предложила заняться подготовкой к олимпиадам, используя прошлогодние задания и специальные онлайн-курсы.

Для этого, по ее словам, необходимо составить для ребенка режим дня. Это поможет найти баланс между умственным напряжением и отдыхом.

"Еще один важный момент – упражнения на развитие памяти. Развивать ее лучше постоянно, а не только перед важным интеллектуальным состязанием. В интернет-пространстве, например, есть множество полезных игр и упражнений, которые можно выполнять вместе с ребенком в свободное время", – отметила психолог.

Она также посоветовала родителям внести в подготовку элемент соревнования и решать те же задачи одновременно с ребенком. Чувство азарта придаст мотивации, а также даст ребенку чувство эмоциональной поддержки.

Кроме того, эксперт порекомендовала заранее объяснить ребенку, что даже неудача – один из этапов развития. Это поможет ему не расстраиваться в том случае, если что-то не будет получаться, добавила психолог.

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