Столичные школьники завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по физике

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Московские школьники завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по физике, сообщил Сергей Собянин.

"Еще один триумф на счету наших школьников. Москвичи Николай Кононенко, Артемий Новиков и Данила Самоделкин завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по физике. Их конкурентами были участники из 76 стран. Поздравляю вас, ребята!" – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что мероприятие проходило в два тура, один из которых включал в себя практическую лабораторную работу. Всего российские школьники получили пять золотых наград – две медали получили также ученики из школ Подмосковья.

51-я Международная олимпиада по физике проходила в дистанционном формате с 17 по 24 июля. Ее организатором в 2021 году стала Литва.

Ранее московские школьники стали обладателями двух золотых медалей на 33-й Международной олимпиаде по информатике. Известно, что мероприятие проходило дистанционно в два тура. В олимпиаде принял участие 351 ученик из 88 стран.