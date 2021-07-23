Столичные школьники завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по физике

23 июля, 19:36
Фото: vk.com/mossobyanin
Московские школьники завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по физике, сообщил Сергей Собянин.
"Еще один триумф на счету наших школьников. Москвичи Николай Кононенко, Артемий Новиков и Данила Самоделкин завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по физике. Их конкурентами были участники из 76 стран. Поздравляю вас, ребята!" – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что мероприятие проходило в два тура, один из которых включал в себя практическую лабораторную работу. Всего российские школьники получили пять золотых наград – две медали получили также ученики из школ Подмосковья.
51-я Международная олимпиада по физике проходила в дистанционном формате с 17 по 24 июля. Ее организатором в 2021 году стала Литва.
Ранее московские школьники стали обладателями двух золотых медалей на 33-й Международной олимпиаде по информатике. Известно, что мероприятие проходило дистанционно в два тура. В олимпиаде принял участие 351 ученик из 88 стран.
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