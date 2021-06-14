Более 130 тыс столичных школьников получат грамоты по итогам пробного этапа олимпиады

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 130 тысяч учащихся получат похвальные грамоты по результатам пробного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Олимпиада проходила с 13 апреля по 25 мая в онлайн-режиме. В ней участвовали 235 тысяч школьников из 550 школ столицы. Задания предоставлялись по 24 предметам.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко подчеркнул, что этот год ознаменован рекордным участием школьников в олимпиаде сразу по трем и более предметам.



"Таких ребят было свыше 57 тысяч человек. Кроме того, стоит отметить, что многие школьники благодаря пробному этапу впервые приняли участие во Всероссийской олимпиаде. В этом году более 51 тысячи учеников таким образом познакомились с соревнованием и заинтересовались им", – отметил Ященко.

Также он призвал ребят принять участие в школьном этапе олимпиады осенью.

Ранее в столице подвели итоги Московской олимпиады школьников. Более 4,2 тысячи ребят завоевали дипломы победителей и призеров.

